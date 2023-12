O que fazer em Kingdom of Fife, na Escócia – Atrações e dicas

Há muito o que fazer em Kingdom of Fife, região que belisca a costa leste da Escócia, ao norte de Edimburgo, é uma das mais turísticas da Grã-Bretanha.

Motivos para isso não faltam, e eles vão desde paisagens espetaculares até peculiaridades ligadas ao mundo dos esportes, como o desenvolvimento do tênis e do golfe.

Muita gente opta por fazer uma excursão para a região a partir de Edimburgo. O tour mais completo que eu achei é o da Civitatis, que passa pelas principais atrações turísticas da região.

Se você não tiver muito tempo sobrando, é uma boa opção. Mas como eu podia esticar o roteiro, fui até lá de carro. Aqui, vou contar todos os detalhes da viagem.

O que fazer em Kingdom of Fife

Paulo Basso Jr. Old Course St. Andrews, primeiro campo de golfe do mundo

Kingdom of Fife foi um dos lugares que mais me surpreendeu na Escócia. Há muitas atrações por lá, como hotéis fantásticos, monumentos históricos, ótimos restaurantes e pontos turísticos que vão desde campos de golfe e tênis até universidades.Uma vez na região, você tem a oportunidade de visitar Falkland, usada como locação durante as gravações da primeira temporada da série Outlander. Mas esse é apenas umdos pontos turísticos imperdíveis da região.

Eu aproveitei que estava por lá e coloquei no roteiro as seguintes atrações:

Falkland Anstruther St. Andrews The Peat Inn

Abaixo, vou detalhar cada uma delas.

Onde ficar em Kingdom of Fife

Paulo Basso Jr. Hotel Gleneagles, na Escócia

Mais conhecida como Fife, a região escocesa oferece hospedagens para quem busca conforto em alto nível, como o hotel Gleneagles, um dos mais luxuosos da Escócia.

Outra dica é o Balbirnie House, eleito por muitas vezes por revistas especializadas como um dos melhores destinos de casamento do Reino Unido.

Ambos servem como base para visitar as cidades mais lindas do pedaço.

Como chegar a Kingdom of Fife

A Escócia é provida de um bom sistema de trens, mas como eu queria viajar mais livre, parando em diversos lugares, optei por alugar um carro na plataforma da Mobility, que lista diversas locadoras ao mesmo tempo.

Retirei o veículo no aeroporto de Edimburgo, com reserva prévia feita pela internet, sem nenhum problema. Aqui, conto como foi minha experiência de dirigir na mão contrária.

4 atrações de Kingdom of Fife

Veja o que não pode ficar de fora do seu roteiro pelo Kingdom of Fife, na Escócia.

1 – Falkland

Paulo Basso Jr. Quadra de tênis mais antiga do mundo usada até hoje, em Falkland

Esta pérola do Kingdom of Fife foi usada como locação durante as gravações da primeira temporada de Outlander. Na série de TV, ela fez as vezes de Inverness, famoso município escocês situado alguns quilômetros norte, nas Highlands, onde fica o célebre Lago Ness.

Falkland tem um palácio homônimo, onde está situada a quadra de tênis mais antiga usada até hoje. Construída para os monarcas que frequentavam o local se divertirem, é feita de cimento e tem dimensões reduzidas em relação às quadras atuais, mas serviu de base para o desenvolvimento das regras atuais do esporte.

2 – Anstruther

Paulo Basso Jr. O melhor fish and chips do Reino Unido

Este pequeno vilarejo na costa de Kingdom of Fife abriga o Anstruther Fish Bar, onde é servido o melhor fish and chips do Reino Unido, segundo eleições realizadas nos últimos anos por guias locais de gastronomia.

Simples, a casa de frente para o Mar do Norte já recebeu personalidades ilustres, como Camilla Parker, esposa do Príncipe Charles, e o ator americano Tom Hanks.

Quase sempre há filas imensas na porta de nativos e turistas ávidos por comer o haddock empanado com batatas-fritas do restaurante, que custa 9,25 libras e é servido em caixas de papelão descartáveis. Sequinho, o peixe é crocante na medida certa e chega a dar água na boca.

Há ainda outras especialidades no restaurante, como peixe-limão empanado, patas de caranguejo e o delicioso haddock defumado. Depois de saborear os pratos, vale a pena passar na loja do Anstruther Fish Bar, que vende lembrancinhas bacanas da região.

3 – St. Andrews

Paulo Basso Jr. Ruínas da Catedral de St. Andrews

Eis aí a principal joia de Kingdom of Fife. St. Andrews é uma cidade famosa, frequentada há anos por membros da Coroa britânica. A universidade local, por exemplo, é uma das mais privilegiadas da Grã-Bretanha. Foi ali que o Príncipe William conheceu Kate Middleton, quando eram estudantes.

O clima universitário toma conta das principais ruas de St. Andrews, que contam com muitas lojas, bares e restaurantes, sempre com jovens passeando para lá e para cá. Há dois grandes monumentos históricos na cidade, ambos em ruínas.

Uma antiga e imponente catedral, destruída por incêndios e batalhas, mas que ainda rende lindas fotos (é gratuito para entrar, à exceção da subida às torres); e o Castelo de St. Andrews, que se debruça sobre uma prainha e rende lindas vistas do Mar do Norte.

Ao andar pelas ruas do pedaço também dá para visitar alguns campi da universidade e também o Old Course, campo de golfe mais antigo do mundo. Pequeno, o local atrai os grandes fãs do esporte e também quem deseja dar as primeiras tacadas na bolinha, pois conta com escolas. O visual fascinante, à beira-mar, é uma síntese das maravilhas encontradas no Kingdom of Fife.

4 – The Peat Inn

Paulo Basso Jr. The Peat Inn – restaurante com estrela Michelin, na Escócia

Um percurso de 20 minutos de carro liga St. Andrews ao The Peat Inn, um dos poucos restaurantes com estrela Michelin na Escócia. O local também funciona como hotel, mas o melhor mesmo são os pratos servidos em um ambiente despojado, ao lado de um jardim.

Pescadas do Mar do Norte, Scottish beefs e outras delícias podem ser provadas em menus à la carte ou degustação. Para acompanhar, há bons vinhos e, claro, alguns dos melhores rótulos de uísques escoceses.

O que você precisa saber antes de ir à Escócia

Quando planejo minhas viagens para a Escócia, recorro a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de fazer as malas. Assim, consigo comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para atrações, com mais segurança e pagando menos.

É imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para se comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos no Instagram, usar o WhatsApp e tudo mais.

