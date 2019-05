Maria Beatriz Vaccari



02/05/2019 | 16:18

Azul, vermelho, verde, amarelo e por aí vai. Em alguns destinos do mundo, as construções são sempre coloridas. O motivo varia, mas pode ser para dar um ar mais “caliente” às temperaturas geladas do local ou apenas para garantir um visual exótico e bonito. Depois de falar sobre as exóticas cidades de uma única cor, o Rota de Férias reuniu uma galeria com as cidades mais coloridas do mundo. Confira:

As cidades mais coloridas do mundo