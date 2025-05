Você já ouviu falar da Maçonaria Feminina? Ela está mais perto do que você imagina!

Embora muitas pessoas ainda associem a Maçonaria ao universo masculino, a Maçonaria Feminina possui uma história rica e um propósito bem definido. Ainda há quem não saiba exatamente do que se trata a Maçonaria, mas, nesta edição do Papo em Dia, Carmen Valle, Grã-Mestra da Maçonaria Feminina no Brasil – Grande Loja Unida Feminina do Brasil (GLUFB), explica tudo sobre o assunto.