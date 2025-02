Lotofácil 3325 sorteia prêmio de R$ 1,7 milhão; confira

O apostador que acertar as quinze dezenas da Lotofácil no sorteio desta quinta-feira (20) pode levar para casa o valor de R$ 1,7 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal. Os números sorteados para a Lotofácil para esta quinta-feira são: 01, 03, 04, 06, 07, 10, 12, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25 LEIA TAMBÉM: Apostou na Mega-Sena milionária? Veja os números sorteados nesta quinta-feira QUEM LEVOU O PRÊMIO ONTEM? No sorteio desta quinta-feira apenas um apostador levou o prêmio da Lotofácil, segundo informações da Caixa. O felizardo ganhador, que fez sua aposta na cidade de Ariquemes, em Rondônia, faturou sozinho R$ 1.516.847,65. Na faixa dos quatorze acertos, 240 apostas também foram premiadas, estas com R$ 1.893,14. Entre os acertadores dos treze números, cada um dos 7.426 apostas ganharam R$ 30. Quanto custa apostar na Lotofácil? A Lotofácil premia o apostador que acertar 15 dezenas sorteadas em um universo de 25 números, de acordo com a Caixa. A aposta simples, com 15 números marcados, custa R$ 3,50. A loteria permite que o apostador marque, se quiser aumentar suas chances, até 20 números no volante, mas o preço da aposta sobe desproporcionalmente. O sorteio é sempre realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo.