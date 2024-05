Trinta anos sem Ayrton Senna

Em 1º de maio de 1994 a notícia da morte do campeão brasileiro de automobilismo chocou o mundo. O Diário do Grande ABC, que não circulava às segundas-feiras, se empenhou numa Edição Extra que fez história, coordenada pelo editor de Esportes, Edson Rossi. Hoje professor universitário, Edson Rossi é o convidado desta semana do "Memória do Esporte".