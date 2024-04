DGABC TV/ REDE D´OR | CENTRO APROXIMAR - ESPECIAL AUTISMO

Abril é considerado o mês de conscientização do autismo. Pensando nisso, a Rede D’Or inaugurou o Centro Aproximar, que conta com corpo técnico multidisciplinar composto por Neuropediatria, Psicologia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, e outras áreas.. Confira o vídeo completo! CENTRO APROXIMAR Rua Laura, 457 – Jardim Bela Vista – Santo André – SP 11 2127 6917?|?11 2127 6918 @centroaproximar | centroaproximar.com.br Convênio: Nesse primeiro momento, o Centro APROXIMAR está disponível para pacientes com TEA cobertos pelo plano de saúde SulAmérica.