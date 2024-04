Reduzir. Reciclar. Reutilizar.

Num santuário ecológico a oito minutos do Centro de São Bernardo vibra um grupo de voluntários que se une em três grandes projetos: o histórico, o de revitalização do espaço e o da Reciclagem + O cenário é a Estrada do Córrego do Soldado, que divide os bairros Demarchi e Botujuru e que é cortada três vezes pelo Rodoanel. A Mata Atlântica avança sobre o lugar, com ricas fauna e flora. E quem fala destes projetos todos é Augustina Cid Mascareñas Alvarez, criada neste paraíso de São Bernardo.