A história do futebol em Diadema

“93 anos de história do futebol em Diadema” é o título do livro lançado pelo pesquisador e memorialista Irio Marega, ex-presidente da Liga de Futebol de Diadema. Para a capa, o autor elegeu os clubes mais antigos da cidade: 11 clubes, um para cada bairro. Irio Marega é o entrevistado desta semana do “Memória do Esporte”.