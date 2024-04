Raízes do futebol em São Bernardo

O mais antigo boleiro do futebol masculino e feminino de São Bernardo retorna 80 anos no tempo. Mostra o terreno do campinho em que começou a jogar bola, descalço, em 1944. Conta a história do clube Alameda Glória. Fala dos antigos clubes da cidade. Escala a seleção futebolística de São Bernardo de todos os tempos. E revela como introduziu o futebol das meninas na cidade. Reportagem em parceria com o Centro de Memória de São Bernardo. Imagens: Jorge Magyar