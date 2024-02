Em entrevista, skatista Raicca Ventura diz se preparar para as Olimpíadas de Paris

A andreense Raicca Ventura conquistou ano passado sua primeira medalha em Jogos Pan-Americanos, para o Brasil, em Santiago, no Chile, ao levar a prata no skate Park. Na corrida por vaga olímpica, a andreense se destaca entre as melhores e se consolida como uma das grandes promessas após conquistar uma medalha inédita. Em uma das etapas do Campeonato Mundial, em Roma, por exemplo, a skatista da região se tornou a atleta brasileira com a melhor colocação competindo no Pan-Americano de Santiago. Ao Diário, ela conta a expectativa para os jogos olímpicos deste ano, e diz que vem treinando para conquistar a vaga no torneio.