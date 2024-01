Já conhecia a Chácara Silvestre, em São Bernardo?

Com história que ecoa sob as paredes arquitetônicas inglesas, ladeadas por cenário arborizado, a Chácara Silvestre é cartão postal para quem quer conhecer mais da essência de São Bernardo e, ainda, entrar em contato com a natureza. Construído na década de 30, o casarão foi residência de veraneio de Wallace Simonsen, um dos líderes do movimento de emancipação de São Bernardo, em 1944, e o primeiro prefeito da cidade, entre 1945 e 1947. A estrutura era palco de lazer para a família e também cumpriu papel importante em reuniões políticas e festas. Hoje, revitalizado e tombado, o Patrimônio Histórico, de 86 mil metros quadrados, abriga um museu e oferece aos visitantes playgrounds, espaço de convivência, pista de caminhada, trilha com circuito de 900 metros, arena coberta para shows, ciclovia, academia ao ar livre e espaço pet. Localizado na Avenida Wallace Simonsen, no bairro Nova Petrópolis, o Parque Chácara Silvestre está aberto para visitas de segunda a domingo, das 6h às 20h.