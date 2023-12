Trajetória de uma militante: Memória Diário entrevista Izabel Bazzo

A história de Izabel Bazzo percorre caminhos que vão do sertão da Bahia à América Latina, com fixação no Grande ABC, onde ela funda e preside o Sindicato das Costureiras. Hoje, Izabel reside em São Bernardo e lança um livro modelar, “Alma Militante – A luta diária pela transformação social” (Scortecci Editora). Um livro humano, sem ser piegas, que fala da luta na chamada igreja progressista e de assuntos como família, usos e costumes do povo brasileiro, sua moradia na Zona Leste de São Paulo, a vinda para Santo André, o trabalho social em espaços populares como Vila Esperança e Limpão, ambos em São Bernardo, a atuação junto à MOVA - Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos. A seleção de fotos é significativa e a mensagem final, dada em entrevista do DGABC TV, é inspiradora.