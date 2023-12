Usina própria garante asfalto na Anchieta e Imigrantes

A segurança viária para o usuário é um item tão imprescindível para a Ecovias que existe um departamento próprio que produz materiais que garantem a qualidade atestada nas rodovias administradas pela empresa. A Ecovias dispõe de usina de pavimentação e até mesmo uma fábrica de placas de outros produtos de sinalização, com objetivo de assegurar padrões de excelência nas pistas. Desde 2005 a Ecovias produz seu próprio asfalto, sempre buscando modernizar e otimizar o material que vai para as rodovias. Hoje, por exemplo, o asfalto fabricado pela Ecovias tem uma tecnologia avançada com composição de borracha, o que alonga em 40% a vida útil do pavimento.