DGABC
DGABC

Domingo, 14 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo


O atacante Neymar mostrou todo o seu descontentamento por ter atuado no gramado sintético neste domingo, no empate de 1 a 1 do Santos com o Atlético-MG, em confronto realizado na Arena MRV, casa atleticana. Nas redes sociais, ele foi direto ao ponto: "Comprovado, é uma m****!

Na partida, o camisa 10 torceu o tornozelo logo no primeiro minuto de jogo em um lance isolado. Ele recebeu atendimento médico e continuou em campo. Longe de brilhar, o astro teve uma atuação discreta, principalmente no segundo tempo, e acabou substituído aos 35 minutos da etapa complementar por Robinho Jr.

O duelo deste domingo foi a sua primeira experiência em um campo deste tipo desde o seu retorno ao futebol brasileiro. Durante a semana, a sua presença no embate contra os atleticanos chegou a ser colocada em dúvida pelo estafe santista justamente em função do piso.

Crítico contumaz do gramado sintético, o craque já se posicionou várias vezes contra a realização de partidas em gramado que não seja natural sob o argumento de que os atletas profissionais ficam expostos às lesões.

Após o empate, que deixa tanto Santos como Atlético-MG próximos da zona do rebaixamento, o time da Baixada vai ter a semana livre visando a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, o compromisso será diante do São Paulo, no MorumBis. Neymar vai ter toda a semana para se recuperar a fim de encarar o rival da capital.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.