Trump afirma que Fed deve promover 'grande corte' de juros na quarta-feira

Questionado neste domingo, 14, sobre se houve progressos em relação à substituição de Jerome Powell como comandante do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que há três pessoas de quem ele gosta muito. "Qualquer uma delas faria um bom trabalho", disse Trump a repórteres.
O Comitê de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) se reúne na quarta-feira para decidir a taxa básica de juros do país.
Segundo Trump, a expectativa é de "um grande corte". O mercado espera redução de 0,25 ponto porcentual nos Fed Funds, como é conhecida a taxa de juros dos Estados Unidos.
O republicano voltou a criticar Powell, a quem chamou de incompetente por manter os juros. "O comandante do Fed é incompetente e está machucando o mercado imobiliário", comentou.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.