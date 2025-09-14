DGABC
Domingo, 14 de Setembro de 2025

Esportes

Brazão recebe alta de hospital e posta foto em rede social: 'Tudo não passou de um susto'

14/09/2025 | 21:14
Após sofrer um choque com Igor Gomes durante o empate de 1 a 1 com o Atlético-MG e deixar o gramado de ambulância, o goleiro Gabriel Brazão reservou o fim da noite deste domingo para dar boas notícias. O goleiro do Santos postou uma foto no hospital tranquilizando familiares e torcedores.

"Fala galera, graças a Deus não passou de um susto! Obrigado por todas as mensagens. Jesus é bom o tempo todo", diz texto da postagem do atleta que tem ainda uma foto sua no hospital para onde foi levado para ser submetido a exames.

Por meio de nota, o Santos divulgou que o jogador passou por uma tomografia e nenhuma alteração foi detectada. Ainda de acordo com o comunicado, o titular do gol santista recebeu alta e retorna para Santos juntamente com a delegação.

Brazão sofreu o choque já no segundo tempo da partida contra o adversário de Belo Horizonte. Em uma bola cruzada na área, ele foi para a dividida e acabou levando a pior. O joelho de Igor Gomes bateu na testa do arqueiro. Após o choque, o local inchou e ele ficou com um galo no local.

Atendido pelos médicos, o jogador santista ainda seguiu na partida, mas logo depois, após sentir tonturas, caiu no gramado, sendo retirado de ambulância. Logo depois do incidente, o departamento médico do Santos informou que o estado de Brazão era estável, mas que ele seria levado ao hospital Mater Dei para exames médicos.

Atlético-MG e Santos ficaram no empate de 1 a 1 na Arena MRV. Com o resultado, o time mineiro chegou aos 25 pontos. O time paulista soma dois pontos a menos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.


