Di María faz golaço olímpico pelo Rosario Central contra o Boca Juniors no Campeonato Argentino

Aos 37 anos, Angel Di María prova a cada jogo que idade é só um número. O experiente jogador argentino faz história por onde passa. No Rosario Central, a situação não é diferente. No jogo contra o Boca Juniors, neste domingo, o craque anotou uma verdadeira pintura para empatar a partida válida pelo Campeonato Argentino.

Depois de cobrar um escanteio pela esquerda com extrema precisão, a bola ganhou efeito e morreu no fundo das redes, surpreendendo o goleiro adversário Leandro Brey. O gol olímpico de Di María garantiu o empate, aos 24 minutos, já que o Boca Juniors abriu o placar aos 20 minutos com Rodrigo Battaglia.

Com passagens marcantes por gigantes da Europa e pela seleção argentina, o camisa 11 mostra que continua decisivo mesmo aos 37 anos. A partida realizada no estádio Gigante de Arroyito, em Rosario, terminou empatada por 1 a 1.

O Boca Juniors ocupa a terceira posição no Grupo A do Torneio Clausura do Campeonato Argentino, com 13 pontos em oito jogos - dois atrás do Unión Santa Fe e Barracas Central. Já o Rosario Central é sexto colocado no Grupo B, com 11 pontos, sete atrás do River Plate.