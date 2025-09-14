Flamengo vence o Juventude em Caxias do Sul e amplia vantagem na liderança do Brasileiro

O Flamengo voltou a isolar-se na liderança do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Juventude por 2 a 0 neste domingo (14), no estádio Alfredo Jaconi, pela 23ª rodada. Os gols de Arrascaeta, ainda no primeiro tempo, e de Emerson Royal, nos minutos finais, garantiram os três pontos e colocaram a equipe carioca em situação confortável na ponta da tabela, agora com 50 pontos, quatro a mais que o Palmeiras.

O triunfo carrega também um peso simbólico. O Flamengo não vencia em Caxias do Sul há 28 anos, e o resultado reforça a campanha histórica que a equipe constrói nesta edição do torneio. No primeiro turno, havia goleado o Juventude por 6 a 0 no Rio de Janeiro, mas desta vez encontrou um adversário disposto a resistir em casa, o que transformou a partida em um duelo mais equilibrado e de nuances táticas.

O início foi favorável ao Juventude, que aproveitou a força da bola parada para tentar surpreender. Nenê, referência técnica do time gaúcho, criou perigo em escanteios e faltas nos primeiros minutos. A defesa flamenguista, no entanto, conseguiu neutralizar as investidas e, com o passar do tempo, ajustou o posicionamento para assumir o controle da posse de bola.

Esse domínio, contudo, não foi imediato em chances claras. O Flamengo trocava passes, mas encontrava dificuldade para infiltrar diante da linha baixa montada pelo Juventude. A primeira jogada efetiva surgiu apenas aos 22 minutos, em avanço de Samuel Lino pela esquerda. O gol saiu pouco depois, aos 31, com boa articulação pela faixa lateral que terminou no cruzamento para Arrascaeta completar de cabeça.

A vantagem trouxe tranquilidade aos visitantes, que passaram a ditar o ritmo do jogo. Emerson Royal ainda teve oportunidade de ampliar no fim da primeira etapa, mas preferiu buscar um companheiro em vez de arriscar o chute direto. O Juventude, por sua vez, tentou explorar contra-ataques, mas se mostrou ineficiente na tomada de decisão, desperdiçando as poucas brechas que encontrou.

Na etapa final, os gaúchos adiantaram suas linhas e buscaram maior intensidade. A equipe chegou a ocupar o campo ofensivo e levantou bolas para a área, mas sem a precisão necessária para transformar a estratégia em perigo real. O Flamengo, com maior qualidade técnica, controlou a situação, desacelerou o ritmo e priorizou a solidez defensiva.

Mesmo com as mudanças realizadas pelo técnico Thiago Carpini, o Juventude pouco evoluiu no aspecto criativo. O time insistiu nas jogadas aéreas, mas foi bloqueado por uma defesa segura. O Flamengo administrou a posse e ainda esteve próximo de ampliar em cobrança de falta de Arrascaeta, aos 36 minutos, na trave.

A confirmação da vitória veio aos 41 minutos, em jogada que sintetizou a superioridade flamenguista. Allan fez uma virada precisa e encontrou Emerson Royal livre; o lateral cabeceou com firmeza para marcar o segundo gol e dar números finais ao duelo.

Na próxima rodada, o Flamengo faz o clássico com o Vasco, no domingo, às 17h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). No mesmo dia, às 16h, o Juventude visita o Mirassol, no José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

O Flamengo, no entanto, tem um compromisso no meio de semana pela Libertadores. Na quinta-feira, às 21h30, o time rubro-negro enfrenta o Estudiantes, no Maracanã, pela partida de ida das quartas de final.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 0 X 2 FLAMENGO

JUVENTUDE - Jandrei; Reginaldo (Igor Formiga), Wilker Ángel, Luan Freitas e Alan Ruschel; Jadson (Lucas Fernandes), Caíque, Luis Mandaca e Nenê (Matheus Babi); Rafael Bilu (Gabriel Verón) e Gabriel Taliari (Gilberto). Técnico: Thiago Carpini.

FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Saúl e Arrascaeta (Wallace Yan); Luiz Araújo (Carrascal), Pedro (Plata) e Samuel Lino (Everton Cebolinha). Técnico: Filipe Luís.

GOLS - Arrascaeta, aos 31 minutos do primeiro tempo. Emerson Royal, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ayrton Lucas (Flamengo); Gabriel Taliari e Ênio (Juventude)

RENDA - R$ 748.973,00

PÚBLICO - 15.204 torcedores

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).