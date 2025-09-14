DGABC
Domingo, 14 de Setembro de 2025

Esportes Titulo

Tenista francesa de 19 anos é campeã do SP Open e conquista seu primeiro título de WTA

14/09/2025 | 17:43
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Tiantsoa Rajaonah, de apenas 19 anos, é a campeã da primeira edição do SP Open. Neste domingo, a tenista que ocupa o 214º lugar no ranking, arrebatou o seu primeiro título de WTA ao derrotar a indonésia Janice Tjien (130ª) por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4 em 1h26 de partida.

O troféu chega para coroar o seu melhor resultado na carreira. Antes disso, seu principal feito havia sido uma fase de quartas de final no saibro de Rouen, durante a preparação para Roland Garros.

A performance na capital paulista vai render 250 pontos no ranking para a vencedora do torneio. Com isso, ela vai pular para o posto 131. Além disso, a tenista vai levar uma premiação em dinheiro de pouco mais de US$ 36 mil (algo em torno de R$ 194 mil).

Na campanha do título do SP Open, a francesa derrotou Renata Zarazua, responsável pela eliminação da brasileira Beatriz Haddad Maia, principal atração da competição.

O jogo começou equilibrado até o quarto game. A partir daí, com um ritmo mais intenso e boa variação de golpes, ela se beneficiou dos erros da adversária não teve maiores dificuldades para fechar o primeiro set em 6/3.

O histórico da segunda parcial se apresentou ainda mais favorável para a francesa que logo abriu uma vantagem de 3 a 0. Tjen até reagiu, mas não teve consistência para manter o nível de intensidade. Mais à vontade, Rajaonah definiu o set em 6/4 e garantiu a vitória por 2 a 0 e o título.


