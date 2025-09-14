DGABC
Domingo, 14 de Setembro de 2025

Internacional Titulo

Romênia condena incursão russa em seu espaço aéreo e classifica ação como irresponsável

14/09/2025 | 17:32
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Romênia rechaçou neste domingo, 14, o que chamou de "ações irresponsáveis" da Rússia, que realizou no sábado, 13, uma incursão no espaço aéreo romeno com um drone. Em comunicado oficial, o Ministério da Defesa do país "condena firmemente as ações irresponsáveis da Federação Russa e enfatiza que elas representam uma nova provocação à segurança regional e à estabilidade na área do Mar Negro".

Segundo o órgão, um drone, usado em ataques à Ucrânia, entrou no espaço aéreo romeno no sábado e foi interceptado por duas aeronaves de combate F-16, que estavam em uma missão de patrulha aérea no norte de Dobruja.

O equipamento russo teria orbitado pela Romênia por aproximadamente 50 minutos.

"Esses incidentes demonstram a falta de respeito da Federação Russa pelas normas do direito internacional e colocam em risco não apenas a segurança dos cidadãos romenos, mas também a segurança coletiva da Otan", critica o ministério em nota.

Mais cedo neste domingo, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, classificou a incursão russa como "uma flagrante violação da soberania da União Europeia e uma séria ameaça à segurança regional".


