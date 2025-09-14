DGABC
Domingo, 14 de Setembro de 2025

Economia Titulo

Trump pede que empresas estrangeiras tragam capital humano a EUA para treinar mão de obra local

14/09/2025 | 17:15



Em meio aos esforços para reindustrializar a economia norte-americana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, instou empresas estrangeiras que investem nos Estados Unidos a trazer também seu capital humano para o país por um período, além de recursos financeiros.

"Quando empresas estrangeiras que estão construindo produtos extremamente complexos, máquinas e várias outras 'coisas', entram nos Estados Unidos com investimentos massivos, quero que elas tragam suas pessoas de expertise por um período de tempo para ensinar e treinar nosso pessoal a fabricar esses produtos tão únicos e complexos", afirmou Trump neste domingo, 14, em post na sua rede Truth Social.

Como exemplo de itens cuja fabricação nos EUA pode ser aprimorada com ajuda de fora, o republicano mencionou chips, semicondutores, computadores, navios e trens, entre outros. "Precisamos aprender com os outros como fazer, ou, em muitos casos, reaprender, porque costumávamos ser ótimos nisso, mas não mais", disse. Na construção naval, por exemplo, o país construía um navio por dia e, agora, mal constrói um por ano", citou.

Segundo o presidente dos EUA, o objetivo do pedido de intercâmbio de mão de obra não é afastar ou desestimular o investimento de outros países e empresas na América. "Nós os recebemos as empresas, recebemos seus funcionários, e estamos dispostos a dizer com orgulho que aprenderemos com eles e faremos ainda melhor do que eles, em um futuro não muito distante!", concluiu.


