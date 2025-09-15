DGABC
Segunda-Feira, 15 de Setembro de 2025

Netanyahu: Trump é 'verdadeiro amigo' de Israel e relação com EUA 'nunca foi tão forte'

14/09/2025 | 16:35
O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, visitou neste domingo o Muro das Lamentações, em Jerusalém, acompanhado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. "Oferecemos uma oração pela paz dos reféns e uma oração especial em homenagem ao presidente dos EUA, Donald Trump, um verdadeiro amigo do povo judeu e do Estado de Israel", afirmou Netanyahu em post feito na rede social X.

Segundo o premiê, a visita do principal diplomata do presidente Donald Trump "é um testemunho da resiliência e da força da aliança entre EUA e Israel", que seria tão "forte e duradoura como as pedras do Muro das Lamentações". "Sob a liderança do Presidente Trump, juntamente com o Secretário de Estado Rubio, esta aliança nunca foi tão forte", disse.

Rubio chegou ao Oriente Médio em meio às tensões causadas pelo ataque do governo israelense ao Hamas dentro do Catar, que interrompeu os esforços para intermediar o fim da guerra em Gaza.

Uma cúpula de líderes árabes e muçulmanos foi convocada para a segunda-feira, 15. Rascunho obtido pela agência Reuters mostra que a resolução a ser divulgada após a reunião vai manifestar apoio ao Catar e criticar a ofensiva israelense em Doha.


