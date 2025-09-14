DGABC
Domingo, 14 de Setembro de 2025

Camila Cabello prova quitutes brasileiros antes de show no The Town

14/09/2025 | 15:40
A cantora Camila Cabello compartilhou um vídeo em seu TikTok no sábado, 13, provando quitutes brasileiros. A cantora cubana-americana está no Brasil e se apresenta no The Town, em São Paulo, neste domingo, 14.

Camila provou quitutes como brigadeiro, pastel, coxinha, dadinho de tapioca e pão de queijo, que disse ser seu "preferido".

"Estou finalmente no Brasil", declara Cabello no vídeo. "Estou muito animada para este show, por vir em São Paulo e para o Brasil, porque não há nada como este país. Não há nada como meus fãs que tenho aqui e me sinto 'meio brasileira'", afirmou a cantora, em português.

O show de Camila Cabello é previsto para às 20h30 no festival realizado no Autódromo de Interlagos.


