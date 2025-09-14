Bolsonaro deixa o hospital após passar por procedimentos médicos

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro deixou no período da tarde deste domingo, 14, o hospital DF Star, em Brasília, onde realizou procedimentos médicos dermatológicos pela manhã. Ele deixou a unidade médica escoltado por policiais e não interagiu verbalmente com apoiadores no local, apenas deu sorrisos discretos.

É a primeira saída do ex-presidente de sua residência após a condenação por tentativa de golpe de Estado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Bolsonaro estava acompanhado por dois de seus filhos, os vereadores Carlos e Renan Bolsonaro, que atuam nas Câmaras do Rio de Janeiro e de Balneário Camboriú (SC), respectivamente. Nenhum dos três conversou com a imprensa.

A saída foi tumultuada por gritos de apoiadores.

Eles chamaram o ex-presidente de "mito" e entoaram: "Volta presidente."

O deslocamento até o hospital foi autorizado pelo ministro do STF Alexandre de Moraes.

Bolsonaro está sendo escoltado por polícias penais do Distrito Federal. Ele chegou ao DF Star por volta das 8 horas da manhã e o procedimento estava agendado para as 10 horas.

Conforme a autorização recebida, Bolsonaro terá que entregar um atestado médico relatando os detalhes dos procedimentos em até 48 horas.