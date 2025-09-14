DGABC
Domingo, 14 de Setembro de 2025

Internacional

Drones ucranianos atingem refinaria de petróleo da Rússia e causam incêndio

14/09/2025 | 14:05
Drones ucranianos atingiram durante a noite do sábado, 13, uma das maiores refinarias de petróleo da Rússia, provocando um incêndio, de acordo com autoridades russas e militares ucranianos. O ataque à refinaria de Kirishi, na região de Leningrado, noroeste da Rússia, ocorre após semanas de ataques ucranianos à infraestrutura petrolífera russa, que Kiev alega alimentar o esforço de guerra de Moscou.

A instalação, operada pela petrolífera russa Surgutneftegas, produz cerca de 17,7 milhões de toneladas métricas por ano (355.000 barris por dia) de petróleo bruto.

Mais de três anos após a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia, os drones emergiram como uma arma fundamental para ambos os lados.

Vários drones russos cruzaram a fronteira para a Polônia na quarta-feira, levando a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) a enviar caças para abatê-los e reforçando preocupações antigas de que os combates pudessem se espalhar para além das fronteiras da Ucrânia.

De acordo com a Ucrânia, explosões e um incêndio foram relatados na refinaria de Kirishi. O órgão oficial publicou uma foto que parece mostrar um incêndio e nuvens de fumaça contra o céu noturno. Fonte: Associated Press


