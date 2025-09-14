DGABC
Domingo, 14 de Setembro de 2025

Veja detalhes da corrida divertida da Turma da Mônica no Dia das Crianças

Com percurso para adultos, crianças e pets, evento ocorrerá no Parque Villa Lobos em 12 de outubro

Do Diário do Grande ABC
14/09/2025 | 11:25
FOTO: Divulgação
Imagine correr e, no percurso, receber copo de água de personagem da Turma da Mônica ou ter uma largada bem-humorada em pleno domingo. Essa é a proposta da Corrida Divertida da Turma da Mônica, dia 12 de outubro, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. A expectativa é de 3.500 inscritos, entre adultos, crianças e pets, em clima de lazer, esporte.

O evento oferece duas opções. A primeira é uma corrida de 5 km para adultos e crianças a partir de 14 anos, já a segunda é uma caminhada de 2,5 km. A proposta é que a experiência seja acessível para todos os perfis, de pais correndo com os filhos pequenos a idosos que preferem um ritmo tranquilo, passando pelos pets que, claro, roubam a cena. Com foco em inclusão, a maratona também reforça seu compromisso com a participação de pessoas com deficiência, assegurando condições adequadas para que todos tenham a oportunidade de viver plenamente a experiência.

LEIA MAIS: Alunos encontram alternativas para se manter distantes do celular

Os inscritos recebem kit com camiseta, número de peito, sacochila e brindes. Na chegada, medalha garantida para todos, além de frutas, sucos e lanches rápidos. Os primeiros colocados da prova de 5 km ainda levam troféus para casa. Além disso, os inscritos na Corrida Divertida terão acesso de forma gratuita ao último dia do Festival da Turma da Mônica, no mesmo Parque Villa-Lobos.

A programação do evento prevê que a primeira largada será dedicada às pessoas com deficiência, às 7h30, seguida pela corrida de 5 km, às 7h40. Já a caminhada de 2,5 km terá início às 7h50, encerrando a sequência de largadas. As inscrições custam a partir de R$ 120, no Ticketsports.


