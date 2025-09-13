DGABC
DGABC

Sábado, 13 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Segurança

Condutor é detido após fuga com motocicleta furtada em São Bernardo

Do Diário do Grande ABC
13/09/2025 | 17:37
Compartilhar notícia
FOTO: PM/Divulgação
FOTO: PM/Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


 Na sexta-feira (12), durante patrulhamento com motocicletas na Rua Tiradentes, em São Bernardo, uma equipe da PM (Polícia Militar) avistou um condutor em alta velocidade, sem retrovisores no veículo. Ao receber ordem de parada, ele não obedeceu aos sinais sonoros e tentou fugir, sendo detido na Avenida Londres.

Durante a abordagem, o homem informou que não possuía habilitação e que a motocicleta seria proveniente de leilão. Na busca pessoal, foi encontrada uma porção de substância semelhante à maconha.

Após consulta, o emplacamento inicialmente apresentado não constava registro. Com a verificação do número do motor, foi identificado o emplacamento verdadeiro, que apontou para um veículo furtado no dia 29 de agosto de 2025, na região central da Capital. 

A vítima foi acionada e se deslocou para o 6º Distrito Policial para as providências legais.

LEIA TAMBÉM: Suspeito de furto é preso após perseguição e acidente em Santo André


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.