Sábado, 13 de Setembro de 2025

Economia Titulo

Ministério do Trabalho publica edital do Programa Coopera Mais Brasil

13/09/2025 | 16:06
O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) publicou o edital do chamamento público do Programa Coopera Mais Brasil, voltado a fortalecer o cooperativismo, o associativismo e os empreendimentos solidários de agricultura familiar.

Segundo a pasta, o projeto será coordenado em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), e selecionará projetos de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) para oferecer serviços de gestão financeira e contábil, assessoria jurídica e elaboração de projetos, com o objetivo de fortalecer experiências de economia solidária e ampliar a produção, o processamento e a comercialização dos produtos da agricultura familiar.

Podem se candidatar ao edital entidades privadas sem fins lucrativos que desenvolvam atividades ou projetos de interesse público e social, distintos de finalidades exclusivamente religiosas. As OSCs têm prazo de 40 dias, a partir da data de publicação do edital, para enviar suas propostas.


