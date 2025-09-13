Irmãos Thuram marcam na vitória da Juventus no clássico com a Inter de Milão no Italiano

O papai Lilian Thuram estava dividido no Juventus Stadium neste sábado. De um estava o meia Khephren, de 24 anos, com a camisa da Juventus, e de outro o atacante Marcus, 28, defendendo a Inter de Milão. Tudo parecia caminhar para uma festa perfeita para a família, já cada irmão havia marcado o terceiro gol de seus times no empate de 6 gols. Nos acréscimos, porém, Adzic marcou um golaço para dar a vitória para o time casa por 4 a 3 pela terceira rodada do Campeonato Italiano.

Com o resultado, a Juventus chegou à terceira vitória e manteve os 100% de aproveitamento. Já a Inter de Milão amargou sua segunda derrota seguida no campeonato e permanece com 3 pontos. Os times agora se preparam para a estreia na Liga dos Campeões. A Juventus joga novamente em seu estádio diante do Borussia Dortmund na terça-feira, enquanto o time de Milão, atual vice-campeão, vai a Amsterdã e enfrenta o Ajax na quarta-feira.

O jogo em Turim foi muito disputado e começou com a Inter de Milão melhor, fazendo uma marcação alta e pressionando o time da casa. A Juventus, porém, também ameaçava e abriu o placar com uma bela jogada concluída por Kelly após assistência do brasileiro Bremer aos 14 minutos. O time de Milão chegou ao empate com o turco Çalhanoglu com assistência de outro brasileiro, Carlos Augusto, ex-Corinthians. Bremer também participou do segundo gol da Juventus, ao tocar para Yildz, que finalizou de fora da área e deixou os anfitriões novamente na frente do placar.

No segundo tempo, a Inter de Milão manteve a pressão, maior posse de bola e conseguiu a virada, com Çalhanoglu novamente aos 20 minutos e Marcus Thuram aos 31 minutos. O irmão mais velho não comemorou, talvez por respeito pela história do pai, campeão do mundo pela França em 1998, no time de Turim. A atitude foi bem diferente de Khéphren, que marcou aos 38 minutos.

Quando parecia que o jogo caminhava para o empate, Adzic fez um golaço de fora da área aos 46 minutos para decretar a terceira vitória da Juventus no Italiano. Na próxima rodada, o time busca o quarto triunfo no campeonato contra o Verona no sábado, já a Inter tenta a reabilitação contra o Sassuolo, em casa, no domingo.