Santo André notifica 750 proprietários de veículos abandonados

A Operação Carro Abandonado notificou, entre janeiro e agosto deste ano, 750 proprietários de veículos que abandonaram seus automóveis em ruas e avenidas de Santo André. A ação é realizada pela Secretaria de Mobilidade Urbana.

Do total de 750 notificações expedidas nos primeiros oito meses do ano, 667 automóveis foram retirados pelos donos após o aviso e 73 precisaram ser removidos ao pátio municipal.

O prefeito Gilvan Ferreira (PSDB) participou de uma ação na Vila Guaraciaba e destacou a importância da iniciativa. “Estamos promovendo uma cidade mais organizada, limpa e segura. Esses carros abandonados, além de deixar as ruas sujas, prejudicam a segurança e a saúde pública. Com esse olhar estamos deixando Santo André cada vez mais limpa e organizada, sempre apontando para o futuro", disse o gestor.

A caracterização de abandono é feita por meio de sinais aparentes de má conservação, como ferrugem, pneus murchos, sujeira acumulada, vidros quebrados, presença de mato e até a ausência de placas. Após denúncia registrada pelo DET (Departamento de Engenharia de Tráfego), os agentes realizam vistoria no local e, nos casos de veículos com placa, é colada uma notificação no automóvel. Caso nenhuma providência seja tomada em até cinco dias, o veículo pode ser guinchado.

Já os carros sem placa são considerados sucatas e podem ser removidos sem aviso prévio, em até dez dias. Para recuperar o automóvel, o proprietário precisa quitar todas as pendências financeiras junto ao Detran (como multas, licenciamento e IPVA) e apresentar ofício de liberação. A remoção de veículos abandonados em vias públicas é amparada por decreto municipal.

Qualquer cidadão pode denunciar casos de abandono pelo aplicativo Colab e na Praça de Atendimento da Prefeitura. “O abandono de veículos é um problema que compromete a mobilidade urbana, gera riscos e atrapalha a rotina dos bairros. Com essa operação, conseguimos agir com rapidez e oferecer respostas efetivas à população”, finalizou o secretário de Mobilidade Urbana, Almir Cicote.

LEIA TAMBÉM: Notificações de carros abandonados têm alta de 36% no Grande ABC