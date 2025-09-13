Esplanada do Paço de São Bernardo recebe 1º Encontro de Ciclistas

A Esplanada do Paço Municipal de São Bernardo é palco neste domingo (14) do 1º Encontro de Ciclistas do Grande ABC. Organizado pela União de Grupos de Bike do ABCDMRR, com apoio da Secretaria de Esportes e Lazer, o evento – que tem arrecadação de 1kg de alimento não perecível - busca promover a integração entre os diversos grupos de bike da região, incentivar a prática do ciclismo como opção de lazer saudável, comunitária e segura, além de fortalecer a discussão sobre mobilidade urbana.

A concentração se dará a partir das 7h, com direito a diversas atividades para os participantes, como ginástica e alongamento, música ao vivo, apresentação de BMX e sorteio de bicicletas, além de distribuição de pipoca e algodão doce. As crianças ainda vão poder se divertir com brinquedos no local, incluindo pula-pula, quadra de futebol de sabão e cama elástica. Às 10h30 acontece a saída do passeio pelo Centro de São Bernardo, com retorno previsto para as 12h.

“Mais um evento que a Secretaria de Esportes concretiza em parceria com quem deseja promover o bem-estar e o lazer em nossa cidade, voltado para toda a família. Esse encontro reforça a importância do uso da bicicleta como meio de transporte urbano, contribuindo para uma cidade mais sustentável, com mais malha cicloviária”, ressaltou o titular da pasta de Esportes e Lazer de São Bernardo, Fran Silva.

Um dos organizadores do encontro, Augusto Cecéu destacou a importância de ações em conjunto com o poder público. “Nosso objetivo é fazer deste evento um movimento de inclusão e mobilização, mostrando que o ciclismo pode transformar a cidade. São diversas opções de bicicletas, para todos os públicos e idades, além do incentivo às práticas esportivas de alta performance, como uma modalidade olímpica, por exemplo.”

O passeio ciclístico vai passar pelos principais pontos da região central da cidade: saindo da Esplanada do Paço sentido Avenida Brigadeiro Faria Lima até o Terminal Ferrazópolis; de lá, o grupo vai fazer o retorno pela Rua Marechal Deodoro, indo até a Avenida Francisco Prestes Maia até o Carrefour, retornando ao Paço Municipal.

O trajeto do passeio será acompanhado por viatura da GCM (Guarda Civil Municipal) e também por agentes de trânsito, garantindo aos ciclistas segurança e a fluidez para os carros, motos e transporte público.

Domingo dedicado ao ciclismo