Alckmin diz que anistia é tema que caberá em última análise ao Judiciário

13/09/2025 | 13:26
O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse neste sábado, 13, que a anistia, articulada por grupos da oposição no Legislativo, é uma questão que caberá em última análise ao Poder Judiciário.

Ao voltar a comentar o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, ele reafirmou que o Brasil deve um "justo reconhecimento" à Polícia Federal (PF), à Procuradoria-Geral da República (PGR) e ao STF, que cumpriram sua missão de "maneira exemplar".

"Quem garante as liberdades é a democracia e é importante para o País ter boas instituições. As pessoas passam, as instituições ficam. O que faz diferença no "País é ter boas instituições", disse.


