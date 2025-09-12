Por que Canelo x Crawford deverá entrar na lista das lutas mais importantes do boxe

A luta entre o mexicano Saul Canelo Alvarez e o norte-americano Terence Crawford, neste sábado, no Allegiant Stadium, em Las Vegas, é apontada pelos críticos com potencial para entrar no hall dos grandes combates da história do boxe. Os dois são considerados, ao lado do peso galo japonês Naoya Inoue e do peso pesado ucraniano Oleksandr Usyk, como os maiores pugilistas da atualidade.

Canelo soma títulos mundiais entre os meio-médios, médios-ligeiros, médios, supermédios e meio-pesados. Com 35 anos, o mexicano soma 67 lutas, com 63 vitórias (39 nocautes), dois empates e duas derrotas. Já Crawford, de 37 anos, está invicto em 41 combates (31 nocautes), após ser campeão entre os meio-médios-ligeiros, meio-médios e médios-ligeiros.

São esperados 60 mil espectadores no Allegiant Stadium, com a expectativa de quebra de bilheteria em um combate de boxe, que pertence à luta entre o norte-americano Floyd Mayweather e o filipino Manny Pacquiao, de 2015, com US$ 72,198,500.

Segundo a revista The Ring, o estilo técnico dos dois boxeadores poderá levar os fãs a relembrarem grandes duelos como os da década de 80 envolvendo Sugar Ray Leonard, Marvin Hagler, Roberto Durán e Thomas Hearns.

Canelo sabe como poucos se adaptar ao estilo dos adversários durante a passagem dos roundes. Tem ótima esquiva, o que frustra o ataque dos rivais. Como peso supermédio - categoria na qual será disputada a luta, até 76,204 quilos -, o mexicano já provou desde 2020 que é forte e rápido. Seu gancho de esquerda, tanto no corpo como na cabeça, castiga demais os oponentes.

Crawford é ambidestro. Luta com a mesma desenvoltura como destro ou canhoto. Sabe contra-ataque como poucos e sua precisão no disparo dos golpes é assustadora. O jogo de pernas é vistoso e muito bem coordenado, o que deixa o americano sempre em condições de atingir seus rivais.

Apesar do equilíbrio técnico, Canelo surge com favoritismo para vencer, principalmente por nocaute nos últimos roundes. Crawford tem a preferência quando a previsão é um triunfo por pontos após os 12 roundes previstos.

BOLSA DE USS 150 MILHÕES

O único desequilíbrio está na bolsa oferecida aos lutadores. Poe ter contrato de quatro lutas com a Riyadh Season, evento cultural da Arábia Saudita, Canelo receberá US$ 150 milhões (cerca de T$ 802 milhões) pela combate. Já Crawford ficará ao menos com US$ 10 milhões. "Esta luta vale mais pelo legado do que pelo dinheiro", disse o americano.