Política Titulo Tentativa de golpe

Alckmin sobre julgamento de Bolsonaro: PF, PGR e STF defenderam a democracia

Vice-presidente voltou a dizer que o Brasil "não é problema" para os americanos

12/09/2025 | 19:17
FOTO; Marcelo Camargo/Agência Brasil
FOTO; Marcelo Camargo/Agência Brasil


O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, comentou nesta sexta-feira, 12, o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros réus por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Segundo Alckmin, o Brasil deve "um reconhecimento justo e necessário" à Polícia Federal (PF), à Procuradoria-Geral da República (PGR) e ao Supremo Tribunal Federal (STF), "pelo cumprimento exemplar da sua missão de defender as liberdades, defendendo a democracia".

"É necessário fazer esse reconhecimento ao trabalho exemplar feito pelas três instituições", completou ele, em entrevista a jornalistas durante agenda em Sorriso (MT). "O que faz diferença são boas instituições. As instituições são permanentes", finalizou.

Tarifaço

Alckmin também comentou o tarifaço aplicado pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Ele destacou a exclusão da celulose, que estava com tarifa de 10% e veio para zero nesta semana.

O vice-presidente voltou a dizer que o Brasil "não é problema" para os americanos, em razão do superávit comercial que os EUA têm. "O Brasil ajuda a balança comercial americana. E nós vamos trabalhar para excluir mais setores e reduzir esta alíquota."

"Nós estamos trabalhando para resolver essa questão do tarifaço permanentemente. E acreditamos que é possível avançar", pontuou.

