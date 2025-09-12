DGABC
Economia Titulo

G7 discute utilizar ativos congelados da Rússia para financiar defesa ucraniana

12/09/2025 | 18:47
Os ministros das Finanças do G7 discutiram maneiras de aumentar o "aperto" financeiro sobre a Rússia e ampliar financiamento à Ucrânia, segundo comunicado conjunto divulgado hoje após reunião do grupo.

Os representantes dizem terem concordado em "acelerar discussões" para utilizar ativos russos no exterior que estão bloqueados para financiar a defesa ucraniana, além de explorar outras medidas para dar mais suporte à Ucrânia: "O G7 está comprometido em parar a máquina de guerra russa".

Além disso, outras sanções e medidas comerciais foram discutidas, como a imposição de tarifas sobre os países que estariam apoiando a Rússia no conflito, ainda conforme a nota.

A reunião foi motivada, segundo a declaração, pela "postura cada vez mais agressiva" da Rússia, levando em conta os bombardeios recentes na Ucrânia e a violação do espaço aéreo polonês por drones russos na última quarta-feira, 10.

O G7 é composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido.


