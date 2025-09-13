DGABC
Sábado, 13 de Setembro de 2025

Economia

Greer e Bessent instam G7 a impor tarifas sobre países que compram petróleo da Rússia -

12/09/2025 | 18:45
Durante a chamada de hoje com os ministros das Finanças do G7, o representante Comercial dos EUA, Jamieson Greer, e o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, reiteraram o apelo do presidente Donald Trump aos parceiros para que imponham tarifas sobre países que compram petróleo da Rússia.

Eles também saudaram os compromissos de aumentar a pressão das sanções e explorar o uso de ativos soberanos russos imobilizados para beneficiar ainda mais a defesa da Ucrânia. "Somente com um esforço unificado que corte as receitas que financiam a máquina de guerra de Vladimir Putin na fonte seremos capazes de aplicar pressão econômica suficiente para acabar com a matança sem sentido", disseram Greer e Bessent em comunicado.

"Graças à liderança ousada do presidente Trump, os Estados Unidos já tomaram medidas dramáticas contra os compradores de petróleo russo. Estamos encorajados pelas garantias de nossas nações parceiras do G7 de que estão comprometidas em acabar com esta guerra, e estamos esperançosos de que se juntarão a nós em tomar medidas decisivas neste momento crítico", acrescentaram.


