A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,61%

Pontos: 142.271,58

Máxima de +0,04% : 143.202 pontos

Mínima de -0,64% : 142.241 pontos

Volume: R$ 16,44 bilhões

Variação em 2025: 18,28%

Variação no mês: 0,6%

Dow Jones: -0,59%

Pontos: 45.834,22

Nasdaq: +0,44%

Pontos: 22.141,10

Ibovespa Futuro: -0,51%

Pontos: 144.035

Máxima (pontos): 144.870

Mínima (pontos): 143.555

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 37,38

Variação: -1,5%

Petrobras PN

Preço: R$ 31,18

Variação: -0,67%

Bradesco PN

Preço: R$ 16,83

Variação: -1,17%

Ambev ON

Preço: R$ 12,58

Variação: +0,48%

Petrobras ON

Preço: R$ 33,75

Variação: -0,88%

Vale ON

Preço: R$ 57,00

Variação: -0,04%

BRF SA ON

Preço: R$ 20,93

Variação: +1,31%

Itausa PN

Preço: R$ 11,00

Variação: -0,81%

Global 40

Cotação: 724,798 centavos de dólar

Variação: +0,02%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3531

Venda: R$ 5,3541

Variação: -0,71%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,52

Venda: R$ 5,62

Variação: -0,3%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3671

Venda: R$ 5,3677

Variação: -0,34%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,5100

Venda: R$ 5,5990

Variação: -0,29%

- Dólar Futuro (outubro)

Cotação: R$ 5,3705

Variação: -0,76%

- Euro

Compra: US$ 1,1733 (às 18h27)

Venda: US$ 1,1738 (às 18h27)

Variação: +0,02%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,2820

Venda: R$ 6,2830

Variação: -0,71%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,5200

Venda: R$ 6,5890

Variação: -0,26%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, ,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3.686,4 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +0,35%