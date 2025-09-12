DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 12 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Preços dos combustíveis ficam estáveis na semana de 7 a 12 de setembro, mostra ANP

12/09/2025 | 18:17
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Os preços dos combustíveis ficaram praticamente estáveis na semana de 7 a 12 de setembro, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). No período, o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) teve pequena variação porcentual de quase 0,1% em relação à semana anterior, enquanto a gasolina e o diesel S-10 não tiveram variação na mesma comparação.

O preço médio do botijão de GLP de 13 kg fechou a semana a R$ 107,82, e preço máximo de R$ 156 o botijão.

Já na gasolina comum foi de R$ 6,17 o litro, com preço máximo de R$ 9,19/l, enquanto o diesel permaneceu com preço médio de R$ 6,06, atingindo o máximo de R$ 9,29, ainda segundo a ANP.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.