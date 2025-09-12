DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 12 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Tether revela nova stablecoin lastreada em dólar e contrata aliado de Trump

12/09/2025 | 18:02
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A corrida das stablecoins esquentou nesta sexta-feira após a Tether revelar um token planejado, regulado nos EUA e lastreado em dólar chamado USA. A empresa também nomeou o ex-oficial do governo Trump, Bo Hines, como CEO do USA.

A Tether já emite o USDT, que é o maior token lastreado em dólar do mundo, com uma capitalização de mercado de quase US$ 170 bilhões. Ao contrário do USDT, o USA terá um emissor nos EUA e será projetado para cumprir a nova legislação federal que regula as stablecoins, disse a empresa. Não ficou imediatamente claro quando o token será emitido pela primeira vez.

Stablecoins são um tipo de criptomoeda, atreladas a ativos como o dólar e respaldadas por reservas como títulos do Tesouro. O Genius Act, que o presidente americano, Donald Trump, sancionou em julho, estabelece um quadro regulatório para as moedas, abrindo caminho para que mais instituições as utilizem.

A Cantor Fitzgerald servirá como custodiante designada das reservas do USA, que provavelmente consistirão em títulos do Tesouro. O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, foi presidente e CEO da Cantor.

O Departamento de Comércio não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.