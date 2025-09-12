DGABC
Sexta-Feira, 12 de Setembro de 2025

Economia Titulo

S&P eleva rating da Espanha para 'A+' por melhora em posição externa; perspectiva é estável

12/09/2025 | 17:54
A S&P Global Ratings elevou suas classificações de crédito soberano em moedas estrangeira e local de longo prazo para a Espanha de "A" para "A+". A perspectiva é estável.

O upgrade reflete, segundo a S&P, o fortalecimento da posição financeira externa espanhola, liderada pelo setor privado, à medida que altas taxas de poupança e sucesso nas exportações beneficiaram a resiliência econômica do país.

A melhora do rating também reflete as sólidas perspectivas de crescimento, apoiadas pelo resiliente setor externo e um mercado de trabalho dinâmico, pontua a agência de classificação de risco. "A Espanha tem apresentado desempenho acima da média europeia, graças as diversificadas exportações de serviços, crescimento populacional e atividade de investimento".

Já a perspectiva estável equilibra o sólido crescimento econômico espanhol com a alta dívida do governo e pressões adicionais de gastos governamentais.

A S&P pode rebaixar as classificações se os resultados orçamentários e da conta corrente se deteriorarem, revertendo as recentes melhorias nas dinâmicas de dívida externa e governamental. Na outra ponta, o rating pode ser elevado se a relação dívida/PIB diminuir mais rapidamente do que o esperado.


