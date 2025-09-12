DGABC
Sexta-Feira, 12 de Setembro de 2025

Bolsas de NY fecham sem direção única e com ganhos na semana de olho em corte de juro pelo Fed

12/09/2025 | 17:34
As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta sexta-feira, 12, mas acumularam ganhos na semana com expectativas reforçadas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) deve reduzir a taxa de juros dos Estados Unidos já na reunião da próxima semana. Nasdaq manteve o rali da véspera e voltou a renovar recorde histórico de fechamento.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,59%, aos 45.834,22 pontos, enquanto o S&P 500 recuou 0,05% aos 6.584,29 pontos e o Nasdaq encerrou o pregão em alta de 0,44%, aos 22.141,10 pontos - em novo recorde de fechamento. Na semana, os índices acumularam altas de 0,95%, 1,59% e 2,03%, respectivamente.

É incomum o Fed reduzir juros com a bolsa em máximas históricas, cenário visto apenas em 2019, ressalta a Capital Economics. Para a consultoria, a resiliência da economia dos EUA e o impulso das ações ligadas à inteligência artificial (IA) devem sustentar o dólar nos próximos meses, apesar das apostas em cortes mais profundos de juros pelos investidores.

As farmacêuticas foram fortemente afetadas por notícia do The Washington Post que aponta que autoridades de saúde do governo Trump devem vincular as vacinas contra a covid-19 às mortes de 25 crianças. Com isso, Moderna (-7,40%), Pfizer (-3,98%), Merck & Co (-2,75%), e as American Depositary Receipts (ADRs) da Astrazeneca (-1,90%) recuaram.

Enquanto isso, a Warner Bros. Discovery disparou 16,70% após notícias de que a Paramount Skydance (+7,62%) prepara uma oferta de aquisição pela companhia. A IonQ saltou 18,11% após obter aval regulatório do Reino Unido para comprar a start-up Oxford Ionics.

As ações da Super Micro Computer avançaram 2,39% após iniciar entregas globais de sistemas Blackwell Ultra da Nvidia voltados a IA, enquanto a Nvidia subiu 0,36%. Já a Adobe recuou 0,34%, mesmo após divulgar resultados acima das estimativas e projeções fortes.

Em estreia na bolsa, a Gemini Space Station disparou 14,29%.


