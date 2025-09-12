DGABC
Sexta-Feira, 12 de Setembro de 2025

Economia Titulo

Holding de restaurantes Riku Dining entra com um pedido de IPO no Nasdaq

12/09/2025 | 17:08
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A holding de restaurantes Riku Dining entrou com um pedido de oferta pública inicial (IPO) nesta sexta-feira, 12, nos EUA. A empresa planeja oferecer 2,25 milhões de ações a um preço não divulgado e negociar no Nasdaq sob o símbolo RIKU.

A Riku é uma holding de restaurantes temáticos japoneses no Canadá e em Hong Kong. As cadeias incluem Ajisen Ramen no Canadá, e Yakiniku Kakura, Yakiniku 801 e Ufufu Café em Hong Kong.

A Riku pretende expandir sua presença através da abertura de novos restaurantes na Ásia e na América do Norte.

A empresa obteve uma receita de US$ 18,1 milhões durante o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado


