‘IT: A Coisa’ volta aos cinemas em setembro com prévia de série derivada

O longa IT: A Coisa (2017), baseado na obra de Stephen King, terá reexibição nos cinemas brasileiros a partir de 24 de setembro. Os ingressos já estão disponíveis na pré-venda.
Dirigido por Andy Muschietti e estrelado por Bill Skarsgård no papel do palhaço Pennywise, o filme acompanha um grupo de crianças que tenta desvendar o desaparecimento de jovens em sua cidade, enfrentando uma entidade que se alimenta do medo.
As sessões também contarão com uma prévia exclusiva de It: Bem-vindos a Derry, série original da HBO que estreia em 26 de outubro e deve explorar a origem do vilão.
A lista completa de cinemas participantes pode ser consultada nas redes exibidoras, mas unidades do Grande ABC participarão da reexibição.
