Emprega Diadema oferece 133 vagas; destaque para Vendas e Ajudante Geral

O programa reserva duas oportunidades exclusivas para PCD (Pessoas com Deficiência)
A SEDET (Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho) de Diadema divulgou, nesta sexta-feira (12), 133 oportunidades de emprego para profissionais de todos os níveis. Entre os destaques estão 30 vagas para Vendas e 10 para Ajudante Geral. Além disso, o programa reserva duas oportunidades exclusivas para PCD (Pessoas com Deficiência).
Os interessados podem se candidatar diretamente pelo site do Emprega Diadema: https://emprega.diadema.sp.gov.br, desde que atendam aos requisitos de cada função.
Auxiliar de Limpeza: 1 vaga – Experiência em varrição e limpeza de ambientes.
Auxiliar Administrativo Financeiro: 1 vaga – Experiência em emissão de notas fiscais, planilhas Excel, contas a pagar/receber, boletos e conciliação bancária.
Encarregado de Obras – Perfuratriz: 2 vagas – Experiência na construção civil.
Vendedor Externo: 10 vagas – Sem experiência; prospecção de clientes, abordagem porta a porta e visitas comerciais.
Motoboy: 5 vagas – Com experiência.
Ajudante Geral: 10 vagas – Experiência em serviços gerais de linha de produção, estoque e carga/descarga.
Operador de Máquinas Operatrizes: 2 vagas – Com experiência.
Ajudante de Obras Junior: 6 vagas – Com experiência.
Auxiliar de Compras: 2 vagas – Com experiência e curso de Excel.
Líder de Produção: 1 vaga – Com experiência.
Auxiliar de Serviços Gerais: 10 vagas – Sem experiência; limpeza e organização do local.
Auxiliar de Limpeza: 8 vagas – Experiência em limpeza geral.
Controlador de Acesso: 1 vaga – Sem experiência; controle de entrada e saída de pessoas e veículos.
Inspetor de Qualidade: 8 vagas – Sem experiência; inspeção de peças no setor automotivo.
Motorista CNH “D”: 1 vaga.
Técnico Ambiental / Coletor de Amostras: 1 vaga – Sem experiência.
Auxiliar de Vendas Internas: 2 vagas – Com experiência.
Operador de Máquina Injetora Plástico: 3 vagas – Com experiência.
Auxiliar de Acabamento: 2 vagas – Com experiência.
Recepcionista: 1 vaga – Experiência em atendimento telefônico e recebimento de notas fiscais.
Auxiliar Administrativo: 1 vaga – Experiência em atendimento e informática básica.
Fiscal de Loja: 10 vagas – Sem experiência; atuar em prevenção de perdas.
Operador de Vendas: 10 vagas – Sem experiência; atendimento ao cliente e operação de caixa.
Auxiliar de Limpeza: 2 vagas – Experiência em limpeza, desinfecção de sanitários, consultórios e salas.
Coordenador Comercial (perfil analítico): 1 vaga – Com experiência e CNH “B”.
Caldeireiro Montador: 1 vaga – Experiência em fabricação, montagem e manutenção de estruturas metálicas, tubulação e componentes industriais.
Torneiro Fresador: 1 vaga – Com experiência; leitura e interpretação de desenho técnico, domínio de instrumentos de medição como paquímetro, micrômetro e súbito.
Analista de PCP: 1 vaga – Com experiência em planejamento, programação e controle de produção; CNH “B”.
Auxiliar de Produção: 1 vaga – Sem experiência; embalar, rebarbar e controlar qualidade das peças.
Soldador: 1 vaga – Experiência em soldas TIG e MIG.
Auxiliar de Produção: 2 vagas – Experiência em linha de produção, envase, rotulagem e montagem de embalagens.
Operador de Caixa: 1 vaga – Sem experiência; atendimento ao cliente, abertura e fechamento do caixa.
Auxiliar de Produção: 5 vagas – Experiência em produção de peças e equipamentos.
Vendedora: 3 vagas – Com experiência em atendimento ao cliente.
Técnico Eletricista: 1 vaga – Experiência em instalação e manutenção, leitura de esquemas elétricos.
Projetista Mecânico Sênior: 1 vaga – Experiência em desenvolvimento de projetos de máquinas e dispositivos.
Assistente de PCP: 1 vaga – Experiência em PCP ou produção; Excel avançado.
Ajudante Geral: 1 vaga – Experiência em limpeza, organização e carga/descarga.
Auxiliar de Limpeza: 5 vagas – Experiência em limpeza de condomínio.
½ Oficial Serralheiro: 3 vagas – Com experiência.
Borracheiro: 1 vaga – Com experiência em conserto de pneus.
Ajudante de Padeiro: 1 vaga – Sem experiência; auxiliar na produção de pães.
Auxiliar de RH: 1 vaga – Com experiência em rotinas de departamento pessoal e recrutamento; cursando Superior em Psicologia ou RH.
Auxiliar de Recursos Humanos: 1 vaga – Com experiência; cursando Superior em Administração ou RH, auxiliando nas atividades do departamento pessoal.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.