Emprega Diadema oferece 133 vagas; destaque para Vendas e Ajudante Geral

A SEDET (Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho) de Diadema divulgou, nesta sexta-feira (12), 133 oportunidades de emprego para profissionais de todos os níveis. Entre os destaques estão 30 vagas para Vendas e 10 para Ajudante Geral. Além disso, o programa reserva duas oportunidades exclusivas para PCD (Pessoas com Deficiência).

Os interessados podem se candidatar diretamente pelo site do Emprega Diadema: https://emprega.diadema.sp.gov.br, desde que atendam aos requisitos de cada função.



Vagas disponíveis:



Auxiliar de Limpeza: 1 vaga – Experiência em varrição e limpeza de ambientes.



Auxiliar Administrativo Financeiro: 1 vaga – Experiência em emissão de notas fiscais, planilhas Excel, contas a pagar/receber, boletos e conciliação bancária.



Encarregado de Obras – Perfuratriz: 2 vagas – Experiência na construção civil.



Vendedor Externo: 10 vagas – Sem experiência; prospecção de clientes, abordagem porta a porta e visitas comerciais.



Motoboy: 5 vagas – Com experiência.



Ajudante Geral: 10 vagas – Experiência em serviços gerais de linha de produção, estoque e carga/descarga.



Operador de Máquinas Operatrizes: 2 vagas – Com experiência.



Ajudante de Obras Junior: 6 vagas – Com experiência.



Auxiliar de Compras: 2 vagas – Com experiência e curso de Excel.



Líder de Produção: 1 vaga – Com experiência.



Auxiliar de Serviços Gerais: 10 vagas – Sem experiência; limpeza e organização do local.



Auxiliar de Limpeza: 8 vagas – Experiência em limpeza geral.



Controlador de Acesso: 1 vaga – Sem experiência; controle de entrada e saída de pessoas e veículos.



Inspetor de Qualidade: 8 vagas – Sem experiência; inspeção de peças no setor automotivo.



Motorista CNH “D”: 1 vaga.



Técnico Ambiental / Coletor de Amostras: 1 vaga – Sem experiência.



Auxiliar de Vendas Internas: 2 vagas – Com experiência.



Operador de Máquina Injetora Plástico: 3 vagas – Com experiência.



Auxiliar de Acabamento: 2 vagas – Com experiência.



Recepcionista: 1 vaga – Experiência em atendimento telefônico e recebimento de notas fiscais.



Auxiliar Administrativo: 1 vaga – Experiência em atendimento e informática básica.



Fiscal de Loja: 10 vagas – Sem experiência; atuar em prevenção de perdas.



Operador de Vendas: 10 vagas – Sem experiência; atendimento ao cliente e operação de caixa.



Auxiliar de Limpeza: 2 vagas – Experiência em limpeza, desinfecção de sanitários, consultórios e salas.



Coordenador Comercial (perfil analítico): 1 vaga – Com experiência e CNH “B”.



Caldeireiro Montador: 1 vaga – Experiência em fabricação, montagem e manutenção de estruturas metálicas, tubulação e componentes industriais.



Torneiro Fresador: 1 vaga – Com experiência; leitura e interpretação de desenho técnico, domínio de instrumentos de medição como paquímetro, micrômetro e súbito.



Analista de PCP: 1 vaga – Com experiência em planejamento, programação e controle de produção; CNH “B”.



Auxiliar de Produção: 1 vaga – Sem experiência; embalar, rebarbar e controlar qualidade das peças.



Soldador: 1 vaga – Experiência em soldas TIG e MIG.



Auxiliar de Produção: 2 vagas – Experiência em linha de produção, envase, rotulagem e montagem de embalagens.



Operador de Caixa: 1 vaga – Sem experiência; atendimento ao cliente, abertura e fechamento do caixa.



Auxiliar de Produção: 5 vagas – Experiência em produção de peças e equipamentos.



Vendedora: 3 vagas – Com experiência em atendimento ao cliente.



Técnico Eletricista: 1 vaga – Experiência em instalação e manutenção, leitura de esquemas elétricos.



Projetista Mecânico Sênior: 1 vaga – Experiência em desenvolvimento de projetos de máquinas e dispositivos.



Assistente de PCP: 1 vaga – Experiência em PCP ou produção; Excel avançado.



Ajudante Geral: 1 vaga – Experiência em limpeza, organização e carga/descarga.



Auxiliar de Limpeza: 5 vagas – Experiência em limpeza de condomínio.



½ Oficial Serralheiro: 3 vagas – Com experiência.



Borracheiro: 1 vaga – Com experiência em conserto de pneus.



Ajudante de Padeiro: 1 vaga – Sem experiência; auxiliar na produção de pães.



Vagas exclusivas para PCD:



Auxiliar de RH: 1 vaga – Com experiência em rotinas de departamento pessoal e recrutamento; cursando Superior em Psicologia ou RH.



Auxiliar de Recursos Humanos: 1 vaga – Com experiência; cursando Superior em Administração ou RH, auxiliando nas atividades do departamento pessoal.