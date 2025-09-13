DGABC
DGABC

Sábado, 13 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo


Francisco Gil, filho de Preta Gil, fez uma homenagem à mãe, que morreu em julho passado, durante um show em Londres na última quinta-feira, 11.

"Talvez tudo que eu faça agora na música vá ser dedicado para ela, para minha mãe, Preta Gil", disse na apresentação.

Francisco se apresentava com o trio Gilsons, formado por filhos e netos de Gilberto Gil. Ele, José Gil e João Gil estão em turnê na Europa no momento.

Nesta sexta-feira, 12, o trio de se apresenta em Barcelona e depois segue para Madrid. A turnê europeia do Gilsons segue até o dia 5 de outubro, com show nos Países Baixos, Alemanha, Bélgica, França, Suíça, Dinamarca, Suécia, Noruega e Irlanda.

Francisco estive ao lado de Preta durante seu tratamento de câncer nos Estados Unidos. A artista se submetia a uma imunoterapia experimental, considerada a última alternativa para pacientes em estágio avançado da doença. A morte da cantora, no dia 20 de julho, comoveu o País e gerou homenagens em diversas esferas da cultura brasileira.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.