Economia

Fitch reitera rating 'BB-' da África do Sul, com perspectiva estável

12/09/2025 | 15:15
A Fitch reiterou o rating "BB-" da África do Sul, com perspectiva estável. A agência vê a classificação pressionada pelo ritmo lento de crescimento econômico, o elevado nível de pobreza e desigualdades, além da crescente dívida pública e dificuldades para a redução do déficit fiscal.

Entre fatores positivos, a Fitch cita uma estrutura de endividamento focada em vencimentos longos e com títulos denominados em moeda local.

As instituições do país são "fortes" e o arcabouço da política monetária dispõe de credibilidade, de acordo com a análise.

A agência prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) sul-africano crescerá 1,2% entre 2025 e 2027, após expansão de 0,5% em 2024. "O crescimento é prejudicado por um setor de logística em recuperação lenta, investimentos fracos, incerteza sobre as relações comerciais externas e fatores estruturais profundamente arraigados, particularmente altos níveis de desigualdade, pobreza e desemprego", explica.


