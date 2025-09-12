Marco Aurélio morre em 'Vale Tudo'? Vilão sofrerá atentado nos próximos capítulos

O vilão Marco Aurélio, interpretado por Alexandre Nero, viverá momentos de tensão durante a reta final da novela Vale Tudo, programada para acabar no dia 17 de outubro. Segundo informações do jornal O Globo, a autora Manuela Dias prepara uma grande reviravolta na trama.

Na próxima semana, Marco Aurélio será vítima de um atentado durante sua cerimônia de casamento com Leila Catanhede (Carolina Dieckmann). A união será interrompida por uma série de disparos, que atingirão o empresário em cheio. A sequência, uma novidade da versão de 2025, deve ir ao ar na terça-feira, 16.

As balas atingirão Marco Aurélio no ombro e, apesar do susto inicial, ele irá se recuperar em pouco tempo. O empresário, no entanto, acreditará que o atentado foi encomendado por Odete Roitman (Debora Bloch). O clima entre os dois, que estão em pé de guerra pelo controle da TCA, deve piorar ainda mais.

Apesar do atentando contra o empresário não estar presente na versão original de 1988, o acontecimento servirá para aumentar a tensão antes da morte Odete Roitman. Segundo informações do jornalista Flávio Ricco, colunista do portal Leo Dias, o assassinato da vilã deve ocorrer no dia 6 de outubro, uma segunda-feira.

Na versão original de Vale Tudo, Odete Roitman é assassinada por Leila. A obra de Manuela Dias, no entanto, deve seguir um caminho diferente e ter outra pessoa culpada pela morte da empresária.