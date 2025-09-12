DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 12 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo

Filha de Paul Walker presta homenagem ao ator no dia em que ele completaria 52 anos

12/09/2025 | 14:56
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Nesta sexta-feira, 12, Paul Walker completaria 52 anos. Para marcar a data, sua filha, Meadow Walker, de 26 anos, fez uma homenagem nas redes sociais, resgatando uma foto de sua infância ao lado do ator.

"Feliz aniversário, papai. Te amo infinitamente e sinto sua falta todos os dias", escreveu ela na legenda da publicação.

Em outubro de 2021, Meadow se casou com o ator Louis Thornton-Allan em uma cerimônia à beira-mar na República Dominicana. Por tradição, a noiva costuma ser acompanhada até o altar pelo pai. Na ocasião, quem assumiu o papel foi o ator Vin Diesel, amigo próximo de Paul Walker e colega de elenco em Velozes e Furiosos.

Relembre a morte do ator

Paul Walker morreu em 30 de novembro de 2013, aos 40 anos, vítima de um acidente de carro em Santa Clarita, na Califórnia. Ele estava com Roger Rodas quando o veículo colidiu com um poste e pegou fogo. Ambos morreram instantaneamente.

Na época, as filmagens de Velozes e Furiosos 7 foram suspensas temporariamente. Para concluir o longa, a produção utilizou cenas gravadas anteriormente, efeitos digitais e a ajuda dos irmãos do ator, Cody e Caleb Walker, como dublês. O filme foi finalizado com uma homenagem a Paul Walker, incluindo a canção See You Again, de Wiz Khalifa e Charlie Puth.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.