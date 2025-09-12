Filha de Paul Walker presta homenagem ao ator no dia em que ele completaria 52 anos

Nesta sexta-feira, 12, Paul Walker completaria 52 anos. Para marcar a data, sua filha, Meadow Walker, de 26 anos, fez uma homenagem nas redes sociais, resgatando uma foto de sua infância ao lado do ator.

"Feliz aniversário, papai. Te amo infinitamente e sinto sua falta todos os dias", escreveu ela na legenda da publicação.

Em outubro de 2021, Meadow se casou com o ator Louis Thornton-Allan em uma cerimônia à beira-mar na República Dominicana. Por tradição, a noiva costuma ser acompanhada até o altar pelo pai. Na ocasião, quem assumiu o papel foi o ator Vin Diesel, amigo próximo de Paul Walker e colega de elenco em Velozes e Furiosos.

Relembre a morte do ator

Paul Walker morreu em 30 de novembro de 2013, aos 40 anos, vítima de um acidente de carro em Santa Clarita, na Califórnia. Ele estava com Roger Rodas quando o veículo colidiu com um poste e pegou fogo. Ambos morreram instantaneamente.

Na época, as filmagens de Velozes e Furiosos 7 foram suspensas temporariamente. Para concluir o longa, a produção utilizou cenas gravadas anteriormente, efeitos digitais e a ajuda dos irmãos do ator, Cody e Caleb Walker, como dublês. O filme foi finalizado com uma homenagem a Paul Walker, incluindo a canção See You Again, de Wiz Khalifa e Charlie Puth.