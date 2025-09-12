DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 12 de Setembro de 2025

Nacional Titulo

Lamborghini e BMW são apreendidas em operação contra racha em vias de SP

12/09/2025 | 14:49
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Polícia Civil de São Paulo apreendeu uma Lamborghini e uma BMW em operação realizada na manhã desta sexta-feira, 12. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os dois veículos esportivos seriam usados para praticar rachas nas vias da capital paulista.

A disputa é considerada um crime de trânsito no Código de Trânsito Brasileiro. Além da sanção penal, que pode incluir detenção, o infrator pode sofrer a suspensão ou proibição de dirigir.

Conforme apurou o Estadão, um dos alvos da operação é o influenciador Gabriel Ciate, conhecido como GB Ciate. A defesa dele não foi localizada. A ação foi realizada por policiais do 15° Distrito Policial, no Itaim Bibi, para onde os carros foram levados.


