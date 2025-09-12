DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 12 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo

Trabalhadores sul-coreanos retornam para casa após detenção em operação migratória dos EUA

12/09/2025 | 14:20
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Mais de 300 trabalhadores sul-coreanos detidos durante uma operação migratória nos Estados Unidos retornaram nesta sexta-feira, 12, em voo fretado para se reencontrar com seus familiares. Eles estavam entre 475 pessoas presas em 4 de setembro, em uma fábrica de baterias em construção no complexo da Hyundai, na Geórgia.

A divulgação de vídeos mostrando alguns trabalhadores algemados com correntes nos pulsos, tornozelos e cintura causou indignação pública na Coreia do Sul, aliada próxima de Washington.

O Boeing 747-8i da Korean Air pousou no Aeroporto Internacional de Incheon sob aplausos de autoridades, incluindo o chefe de gabinete presidencial Kang Hoon-sik. Jornalistas e cidadãos receberam os trabalhadores com gritos de "Bem-vindos de volta!". Um deles respondeu: "Estou de volta! Estou livre!"

Um manifestante chegou a abrir uma faixa com a foto do presidente dos EUA, Donald Trump, criticando a repressão migratória, antes de ser contido. O Ministério das Relações Exteriores pediu que a mídia borrasse os rostos dos trabalhadores para preservar a privacidade.

Alguns relataram o choque da operação e as condições severas da detenção. "Ninguém realmente iria querer ficar", disse Jang Yeong-seon, ao comentar a suposta oferta de Trump para que permanecessem.

Outro afirmou que a pior parte foi dividir o quarto "com o banheiro bem ao lado de onde comíamos e dormíamos". Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.